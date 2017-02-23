Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию ЕС и Украины

Ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной одобрила нижняя палата парламента Нидерландов.

6 апреля 2016 года на референдуме по этому вопросу 61 процент участников голосования высказался против ратификации документа. Однако 23 февраля большинство депутатов нижней палаты парламента поддержали ассоциацию, передает ТАСС.

Решающее слово за верхней палатой парламента. Эксперты полагают, что на этом уровне ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.