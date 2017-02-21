Пентагон объяснил отказ от предложения Шойгу сотрудничать в Ракке

Представитель министерства обороны США Мишель Балданца заявила, что военное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой по-прежнему законодательно запрещено, что и объясняет отказ от предложения главы Минобороны России Сергея Шойгу сотрудничать по освобождению Ракки. При этом, по ее словам, США и Россия продолжают сотрудничество по ряду других вопросов, включая безопасность операций по борьбе с терроризмом и безопасность развернутых сил. Балданца отметила, что примером такого взаимодействия являются контакты по безопасности полетов в Сирии, передает «Интерфакс».

«Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act)», - прокомментировала представитель Пентагона отказ США от предложения Шойгу.

Напомним, ранее Сергей Шойгу призвал Пентагон сотрудничать с Россией в проведении операций против террористов в Сирии. Пентагон в ответ отверг это предложение.