В Донбассе останавливают производство два завода Ахметова

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и ПАО "Краснодонуголь" (Луганская область), входящие в горно-металлургическую группу "Метинвест", принадлежащую украинскому бизнесмену Ринату Ахметову и находящиеся на неподконтрольной Киеву территории, останавливают производство из-за железнодорожной блокады в Донбассе.

"Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, включающий подразделение в Макеевке), производитель стали, и объединение "Краснодонуголь" (Краснодонуголь), производитель коксующегося угля, группы "Метинвест" останавливают производство. Причиной остановки стали продолжающиеся военные действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтрольной территорией на юго-востоке страны", — говорится в сообщении на сайте "Метинвест".

Указывается, что после того, как радикалы заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным.

В пресс-службе отмечают, что Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет.

"Заводы Группы являются главным работодателем и градообразующими предприятиями местных общин. Метинвест не намеревается сокращать персонал на ЕМЗ (включая Макеевское подразделение) и Краснодонугле. Кроме того, сотрудники этих предприятий будут отправлены в простой с сохранением 2/3 оклада", — добавляют в пресс-службе "Метинвест".