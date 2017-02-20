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Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР
В Белоруссии исключили возможность въехать в страну по паспорту ДНР или ЛНР
Белорусские пограничники не пропустят в республику людей с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С таким заявлением выступил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Бычковский отметил, что нарушением законодательства будет считаться и проезд лиц с документами ДНР и ЛНР в Белоруссию со стороны российско-белорусского участка границы. Однако задерживать нарушителей в таком случае будут уже сотрудники правоохранительных органов, так как на границе России и Белоруссии нет пограничников.
18 февраля Россия признала документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства властями ДНР и ЛНР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение было принято из гуманитарных соображений. МИД Германии назвал признание паспортов самопровозглашенных республик «нарушением минских договоренностей».
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