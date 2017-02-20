Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР

В Белоруссии исключили возможность въехать в страну по паспорту ДНР или ЛНР

Белорусские пограничники не пропустят в республику людей с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С таким заявлением выступил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский . Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Бычковский отметил, что нарушением законодательства будет считаться и проезд лиц с документами ДНР и ЛНР в Белоруссию со стороны российско-белорусского участка границы. Однако задерживать нарушителей в таком случае будут уже сотрудники правоохранительных органов , так как на границе России и Белоруссии нет пограничников.