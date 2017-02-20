СМИ сообщили о радиоактивном выбросе в Восточной Европе

Ученые зафиксировали незначительное повышение уровня радиоактивного изотопа йод-131 на территории Северной и Западной Европы в январе. Об этом сообщает норвежский ресурс The Independent Barents Observer.

Впервые изотоп был зафиксирован в северной Норвегии на исследовательской станции Сванховд, и сразу после этого — в Рованиеми (северная Финляндия). Также йод-13 был обнаружен в Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании.

Отмечается, что выброс не несет угрозы для жизни и здоровья населения, но может свидетельствовать о радиационном инциденте на атомном реакторе, в исследовательской лаборатории или о происшествии с ядерным боеприпасом.

Пока источник утечки не установили.