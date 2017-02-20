В Раде рассказали о страхе Порошенко перед Трампом

Депутат фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Андрей Артеменко заявил, что Киев может принять его план нормализации российско-украинских отношений только под давлением других стран, в частности США. Об этом парламентарий сказал в интервью изданию «Страна».

Как подчеркнул депутат, его мирные предложения будут реализованы после смены власти в Киеве. «Путь правильный — досрочные выборы Рады и, возможно, президента. Но власть на это идти не хочет. Заставить ее может только внешнее давление. А если быть точным, то только [американский лидер] Дональд Трамп . Трамп — это единственный человек в мире, которого по-настоящему боится [президент Украины Петр] Порошенко», — отметил Артеменко.

19 февраля сообщалось, что в офис ушедшего с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна был доставлен пакет с предложениями о снятии санкций с России. В составлении документа о путях нормализации российско-украинских отношений принимал участие Артеменко.

Позднее депутат рассказал о сути своих предложений. Как пояснил Артеменко, «ситуация должна быть разрешена путем компромисса». «Крым передается в аренду России на длительный период. 30-50 лет. По истечению этого срока, в Крыму проводится референдум под контролем международных структур», — изложил свое мнение парламентарий.

Следующим пунктом плана, по словам Артеменко, должно быть восстановление контроля Киева над Донбассом.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове всенародного голосования, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.