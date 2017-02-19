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Полицейский пострадал в ходе столкновений в Киеве
Во время столкновений сторонников торговой блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на Европейской площади в Киеве пострадал один сотрудник полиции, передает "112 Украина".
"Есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы", - заявил начальник столичного главка украинской полиции Андрей Крищенко.
Он также сообщил о задержании пяти человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве начались столкновения сторонников блокады Донбасса и полиции.
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