Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Полицейский пострадал в ходе столкновений в Киеве

Столкновения в Киеве: есть пострадавшие из числа полиции
Фото:
Во время столкновений сторонников торговой блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на Европейской площади в Киеве пострадал один сотрудник полиции, передает "112 Украина".
"Есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы", - заявил начальник столичного главка украинской полиции Андрей Крищенко.
Он также сообщил о задержании пяти человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве начались столкновения сторонников блокады Донбасса и полиции.
В мире
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости