Полицейский пострадал в ходе столкновений в Киеве

Во время столкновений сторонников торговой блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на Европейской площади в Киеве пострадал один сотрудник полиции, передает "112 Украина".

"Есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы", - заявил начальник столичного главка украинской полиции Андрей Крищенко.

Он также сообщил о задержании пяти человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве начались столкновения сторонников блокады Донбасса и полиции.