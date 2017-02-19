Украинские радикалы пригрозили блокировать железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение Украины с Россией может быть заблокировано также, как сообщение Украины с территорией Донбасса. Об этом заявил участник блокады народный депутат Украины Семен Семенченко , сообщает «Интерфакс-Украина»

С 25 января ветераны АТО и участники Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в России) блокируют движение по железной дороге в Луганской и Донецкой областях. О своей деятельности они сообщают на странице так называемого Штаба блокады в Facebook

Как подчеркивают сами активисты, их цель -- «прекращение поставок грузов в ЛНР и ДНР и в обратном направлении, а также финансирование указанных территорий со стороны украинского государства». Свою акцию активисты предполагают распространить на трассы, по которым на Украину завозят продукцию из России.

Всего, по словам Семенченко, за три с половиной недели участникам акции удалось помешать передвижению 16 тысяч вагонов. Парламентарий также заявил, что в блокаде задействованы около 100 человек.

Блокада уже осложнила жизнь Украине, спровоцировав дефицит угля в стране. Дефицит угля в свою очередь может привести к веерным отключениям электроэнергии в стране и остановке металлургических предприятий.