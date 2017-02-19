Во Львове обнаружили учебник по английскому языку со словом "хохол"

Пользователь Facebook обнаружил в книжном магазине во Львове учебник профессионального английского языка, одним из терминов в котором было слово «хохол». Словари идентифицируют это слово как уничижительное, ироничное и даже оскорбительное прозвище украинцев. «Я люблю этот книжный магазин: сотрудники, внимательные, книги подобраны интересные», -- написал он.

А дальше рассказал, что искал пособия по английскому и нашел учебник, автором которого является Светлана Варшавская. Как отмечается, она имеет также свое лингвистическое агентство и издательство. Пост уже собрал множество возмущенных комментариев в адрес автора учебники и магазина.