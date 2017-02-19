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Экс-депутата Вороненкова пригласили в силовые структуры Украины
Сбежавший на Украину депутат Госдумы Денис Вороненков может начать работу в качестве консультанта или эксперта силовых структур Киева. Сам Вороненков назвал эту должность как «специалист по России». Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь», передает РИА Новости.
Вороненков подтвердил, что ему поступали предложения работы от силовых структур Украины, но пока он не принял решение. При этом он отметил, что среди потенциальных работодателей не было Службы безопасности Украины.
Бывший депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков входил во фракцию КПРФ. В декабре 2014 года Следственный комитет направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. Поводом стало уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненкова признали обвиняемым. После этого он сбежал на Украину и был объявлен в федеральный розыск. На Украине дал несколько интервью, в которых сделал ряд резких антироссийских заявлений. При этом в Госдуме он был сторонником возвращения Крыма.
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