Налог на тунеядство может подкосить режим Лукашенко

По различным оценкам от 2 до 3 тысяч людей приняли участие в протестном марше против налога «на тунеядство» в Минске. Это не последняя акция протеста — оппозиция готовит новые выступления в Минске и Гомеле. Власти страны обвиняют безработных в «лени» и «тунеядстве», не предлагая вариантов трудоустройства. При этом реальная статистика по безработице в разы отличается от официальной. Неосторожные действия властей в условиях ухудшения экономической обстановки могут спровоцировать социальный взрыв, говорят эксперты.

Вечером 17 февраля на акцию протеста в Минске вышло несколько тысяч человек, пресса окрестила мероприятие «маршем рассерженных белорусов». Участники марша потребовали от властей отменить налог «на тунеядство», введённый в 2015 году. В центре внимания протестующих — социально-экономические проблемы, такие, как рост коммунальных тарифов и обнищание населения. Митингующие демонстративно сожгли налоговые квитанции у здания министерства по налогам и сборам

Организаторы марша намерены призвать в следующий раз к отставке Лукашенко, если их требования не будут выполнены. Резолюцию мероприятия зачитал экс-кандидат на пост президента Белоруссии на выборах 2010 года Николай Статкевич . Несмотря на то, что марш не был согласован с местными властями, правоохранительные органы не препятствовали его проведению.

Состоявшийся марш — не единственная акция протеста против декрета о «тунеядцах». В январе 2017 года три оппозиционные структуры — Объединенная гражданская партия, движение «За свободу» и незарегистрированная партия «Белорусская христианская демократия» подали заявку на проведение «Марша недармоедов» 15 марта.

«Формат акции предполагает, что это будет шествие не для оппозиции, а для людей, которые не удовлетворены указом и которые уже сейчас готовы отстаивать свои права», — сообщил прессе один из заявителей акции Денис Садовский

Протестные акции запланированы не только в столице, но и в других городах. Например, похожее мероприятие может состояться уже 19 февраля в Гомеле. Для официального разрешения на проведение марша местные оппозиционеры подавали заявку в горисполком.

Налог на бедность

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан президентом Белоруссии в апреле 2015 года.

Согласно документу, безработные граждане обязаны компенсировать государству расходы на социальное обеспечение в размере 20 базовых величин, что составляет примерно $200 в год. За уклонение от уплаты налога полагается штраф и административный арест. По замыслу авторов закона, такие меры могут простимулировать граждан к трудоустройству, а также вывести из «тени» работающих нелегально белорусов.

«Хотите вернуть понятие «тунеядство» — возвращайте. Это будет понятнее для народа. Любыми способами, которые мы знаем и умеем делать, надо заставить этих людей работать!», — заявил Лукашенко, комментируя инициативу.

При том, что средние доходы белорусов колеблются в диапазоне от 500 до 1000 рублей в месяц (здесь и далее имеются в виду белорусские рубли. — RT), налог в $200 — приблизительно 375 рублей по текущему курсу — является ощутимым финансовым бременем. Тем более, речь идёт о социально уязвимой категории — безработных.

В результате люди попросту саботируют исполнение декрета «о тунеядцах». По данным начальника главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Михаила Рассолько, за полтора года налог заплатили только 10% граждан, получивших налоговые извещения. Всего такие уведомления были разосланы 470 тысячам белорусских безработных.

Reuters

Республиканские власти уже задумываются о смягчении декрета. В частности, по распоряжению Александра Лукашенко местные власти получили право освобождать от налога тех, кто оказался в «трудной жизненной ситуации». Для оценки тяжести жизненных обстоятельств каждого «дармаеда» (тунеядец на белорусском - RT) на местном уровне должны быть созданы специальные комиссии. Это ещё больше затормозит исполнение декрета: уже ясно, что закон не заработает в полную силу. Надежды властей пополнить казну за счёт «тунеядцев» не оправдываются, результатом реформы стал рост протестных настроений в стране.

Бегство от безработицы

Согласно официальной статистике, уровень безработицы в Белоруссии не превышает 1%. Однако эксперты говорят о значительном расхождении между этими данными и фактической ситуацией на рынке труда, поскольку официальная статистика учитывает лишь тех граждан, которые состоят на учете в центрах занятости. Максимальная сумма пособия по безработице составляет в Белоруссии около 40 рублей в месяц, минимальная — 21 рубль. При этом в пособии может быть отказано по ряду оснований — например, если увольнение с предыдущего места работы произошло по инициативе сотрудника. В то же время, даже такое скромное пособие приходится «отрабатывать» — биржа труда может обязать к нескольким дням общественных работ в месяц.

Уровень безработицы в стране продолжает расти. Такой вывод можно сделать из представленных на сайте Белстата данных о соотношении принятых на работу и уволенных работников — количество последних превалирует во всех отраслях.

Рост безработицы — закономерный результат снижения внешнеторгового оборота Белоруссии. По статистике национального банка, за последний год товарооборот снизился примерно на $6 млрд.

Снижаются темпы промышленного производства, падают объемы ВВП, это происходит под влиянием ряда факторов. Например, большое влияние оказывает снижение спроса на белорусскую продукцию в России в результате импортозамещения и снижения покупательской способности населения.

В результате на белорусских госпредприятиях началась волна сокращений. Например, в конце прошлого года руководство одного из крупнейших предприятий страны «ГродноАзот» сообщило о намерении уволить 10% сотрудников, трудящихся на непроизводственных специальностях. В тяжелой ситуации оказался Минский автозавод — в 2015 году предприятие он был вынужден на время остановить конвейер. На предприятии начались задержки зарплат и сокращения.

© Гродно Азот

Дмитрий Болкунец. «Безусловно, в Белоруссии есть проблема с рабочими местами. Работы нет, особенно в регионах и малых городах, — рассказал в интервью RT эксперт Высшей школы экономики

— В России сегодня работает около полумиллиона граждан Белоруссии на совершенно легальных основаниях. Они вынуждены уезжать в Россию, потому что дома нет работы. Реальная безработица, с учётом уехавших на заработки за границу, может составлять около 15%. Кроме того, многие предприятия работают неполную неделю, так как есть проблема со сбытом продукции».

Эксперт пояснил, что вводя налог на «тунеядцев», Лукашенко хотел обложить данью тех граждан, которые зарабатывают в России. Но в итоге расходы на сбор этих средств превысили полученную выгоду, если подсчитать трудозатраты на подготовку и рассылку налоговых уведомлений.

«Скорее всего, Александр Лукашенко давно пришёл к выводу о бесполезности этого налога и понял, что перегнул палку. Но открыто он свою неправоту не признает», — считает Болкунец.

Глупость или предательство?

Пятничный марш был самой крупной акцией оппозиции с 2010 года, а ведь протесты только набирают обороты — новые акции могут собрать ещё больше недовольных. И этих протестующих власть не сможет игнорировать, относя выступления оппозиции только на счет западного влияния. Если лозунги о свободных выборах привлекают узкую прослойку политизированных активистов, то требования отменить абсурдный налог могут сплотить значительное количество людей

«Вещи такого рода могут быть катализаторами социального взрыва в стране. В сегодняшней ситуации это опасно, учитывая наличие серьёзных проблем в экономике. Доходы граждан падают, и положение может ещё больше ухудшиться в связи с напряжённостью в российско-белорусских отношениях», — отметил Дмитрий Болкунец.

Лукашенко оказался в патовой ситуации. Он не может требовать исполнения декрета об «иждивенцах», чтобы не спровоцировать массовые выступления граждан, но в то же время не может и отменить закон — сейчас это может выглядеть как проявление слабости перед оппонентами, которые, несомненно, пойдут дальше, и будут выдвигать всё новые требования.

Reuters

«У меня есть подозрение, что ближайшее окружение Лукашенко плавно ведёт его к уходу из политики. Лукашенко подталкивают к тому, чтобы он передал власть. Белорусский лидер находится в непростой ситуации, и в его ближайшем окружении есть много желающих развернуть «лодку» на Запад», — считает Болкунец. — Провокационные законопроекты, такие как декрет о «тунеядцах», могут «подсовываться» президенту намеренно».