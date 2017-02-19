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Гиви нашли замену в "Сомали"
Новым командиром батальона «Сомали» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал Егор Волчков (позывной Сынок), сообщает портал online.ua.
Ранее 26–летний Волчков являлся заместителем начальником штаба батальона. Информации о нем немного: известно, что Волчков родился 10 июня 1990 года. Три года назад Волчков создал фанатскую группу футбольного клуба «Шахтер» и проводил пророссийскую политику на тематических интернет-форумах. В итоге был избит проукраинскими «ультрас» об этом писало украинское издание «Политнавигатор».
Предыдущий командир подразделения Михаил Толстых (позывной Гиви) был убит 8 февраля в Донецке в результате взрыва. В Донецке назвали произошедшее терактом.
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