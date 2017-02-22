Климкин подтвердил позицию Киева по Чуркину

«Наш представитель в ООН господин Ельченко выразил свои соболезнования, а также объявил минуту молчания. Конечно, мы бы хотели выразить соболезнования его (Чуркина – Рамблер/новости) семье, родственникам, ему как человеку. Но мы не считаем, что председательское заявление в сравнении с пресс-релизом, который мы выпустили, было бы правильным», — заявил Климкин.

Климкин добавил, что власти Украины не станут придерживаться позиции «о мертвых либо хорошо, либо ничего» в отношении Чуркина, так как у Киева и Москвы существуют «фундаментальные разногласия в политических позициях».

Ранее украинская делегация заблокировала в СБ ООН официальное выступление о смерти Виталия Чуркина в связи с отсутствием прецедентов отдельного политического заявления в подобных ситуациях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию украинских представителей «за гранью добра и зла».

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке от сердечного приступа, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.