F-15 перехватили угрожавший резиденции Трампа самолет

Командование ВВС США подняло на перехват истребители F15, когда неизвестный самолет пытался пролететь вблизи резиденции президента Дональда Трампа во Флориде. Гражданское воздушное судно не отвечало на запросы, цель его была неизвестна. Поэтому военные посчитали необходимым направить истребители на перехват, сообщает телеканал Fox News

Истребители поднялись с авиабазы Хомстед и пролетели над населенной местностью на сверхзвуковой скорости. Поэтому местные жители ощутили звуковой удар и были напуганы – для них он прозвучал как гром или взрыв.

Сообщается, что двум F-15 удалось установить связь с неизвестным самолетом. С их помощью он благополучно приземлился на ближайший аэродром. Военные пока не сообщили, почему самолет не отвечал на запросы диспетчеров.

«Этот инцидент произошел примерно в 7 вечера по местному времени. Никаких дополнительных подробностей пока нет», - сообщает телеканал.