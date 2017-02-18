СМИ: в США расследуют инцидент с кортежем Трампа

Секретная служба США расследует инцидент с предметом, брошенным в кортеж президента Дональда Трампа , передает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел во Флориде.

"Секретная служба проводит расследование после того, как в автомобиль президента Трампа был брошен предмет", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, предметом был камень, однако он попал в соседний с президентским автомобиль.