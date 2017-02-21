Порошенко призвал усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко выступил за ужесточение антироссийских санкций после признания Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Президент (Украины Петр Порошенко. — "Газета.Ru") высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик", — написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своем твиттере.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных перспективах признания Москвой самопровозглашенных республик Донбасса не является корректным, решение о признании документов ЛНР и ДНР было принято из гуманитарных соображений.