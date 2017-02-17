СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Тимошенко

«Она (лидер партии «Батькивщина Юлия Тимошенко - Рамблер/новости) сидела в двух столах от меня. Тимошенко во время встречи вела себя спокойно, никак не проявляла себя», — заявил Лобов.

Лобов отметил, что представителей украинской делегации было порядка 70 человек, они были одеты в косоворотки, из-за чего их путали с монгольской делегацией. Во время мероприятия американский президент Дональд Трамп провел короткую встречу с Тимошенко, в ходе которой, по данным украинских СМИ, заявил, что «не оставит Украину».

Национальный молитвенный завтрак состоялся 2 февраля. На нем присутствовали порядка 3,5 тысяч человек из 100 стран мира. На мероприятии также присутствовали 16 россиян.

Молитвенный завтрак организовывается христианской организацией Fellowship Foundation.