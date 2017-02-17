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СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Тимошенко
О первом молитвенном завтраке президента США Дональда Трампа рассказал исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов. На мероприятии присутствовала Юлия Тимошенко. Слова Лобова передает RT.
«Она (лидер партии «Батькивщина Юлия Тимошенко - Рамблер/новости) сидела в двух столах от меня. Тимошенко во время встречи вела себя спокойно, никак не проявляла себя», — заявил Лобов.
Лобов отметил, что представителей украинской делегации было порядка 70 человек, они были одеты в косоворотки, из-за чего их путали с монгольской делегацией. Во время мероприятия американский президент Дональд Трамп провел короткую встречу с Тимошенко, в ходе которой, по данным украинских СМИ, заявил, что «не оставит Украину».
Национальный молитвенный завтрак состоялся 2 февраля. На нем присутствовали порядка 3,5 тысяч человек из 100 стран мира. На мероприятии также присутствовали 16 россиян.
Молитвенный завтрак организовывается христианской организацией Fellowship Foundation.
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