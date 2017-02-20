Трамп объяснил свои слова о проблемах в Швеции

Президент США Дональд Трамп объяснил, что имел в виду, упоминая о проблемах в Швеции с мигрантами в ходе выступления в Мельбурне, штат Флорида. Об этом он написал в твиттере.

"Мое заявление о том, что происходит в Швеции, было отсылкой к передаче на Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов в Швеции", - написал президент США.

Ранее Стокгольм попросил руководство США пояснить слова Трампа о проблемах, с которыми столкнулась Швеция из-за мигрантов 17 февраля.

"Посмотрите, что вчера произошло в Швеции. Швеция — кто бы мог подумать? Они привезли множество людей, у которых есть проблемы, которые они даже не представляли себе", - сказал Трамп, выступая во Флориде.

Американский президент также заявил, что США "не нуждаются в людях с плохими идеями".