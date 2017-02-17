В Минске проходит оппозиционный "Марш рассерженных белорусов"

Белорусская оппозиция проводит в центре Минска несанкционированный городскими властями "Марш рассерженных белорусов", передает корреспондент РИА Новости.

Несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади в центре Минска. Среди них известные оппозиционные политики — Николай Статкевич Владимир Некляев , Павел Северинец. Кроме того, на площади присутствует группа анархистов, которые держат плакаты с лозунгами против так называемого декрета "о тунеядцах".

Люди протестуют против "налога на тунеядство", периодически скандируют традиционный для оппозиции лозунг "Живет Беларусь", а также "Солидарность", "Нет декрету номер три" и аплодируют. Планируется, что сначала собравшиеся примут резолюцию с требованиями к властям Белоруссии, а затем пройдут по проспекту Независимости к зданию министерства по налогам и сборам , куда будут переданы требования.

Ряд оппозиционных партий и движений раскритиковали данную акцию и заявили, что не присоединятся к ней, поскольку ранее планировалось провести серию уличных акций протеста против декрета "о тунеядцах". В частности, "марш нетунеядцев" запланирован в Минске на 15 марта.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля.

По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате "налога на тунеядство", заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.