Киев выделил ВСУ ржавые грузовики 50-х годов

Подразделению вооруженных сил Украины в Донбассе выделили грузовые автомобили середины прошлого века. Об этом пишет «Русская весна» со ссылкой на недовольных пользователей Сети, разместивших фотографии грузовиков.

«Пока олигархи на торговле углем рубят миллиарды. Вот такую технику выдали батальону "Винница" в зоне АТО, на лучшее нет денег», — цитирует издание интернет-пользователей.

Киев неоднократно выдавал украинским силовикам старые машины и оружие. Так, в 2017 году украинские силовики под Авдеевкой получили пулеметы Максима образца 1943 года.