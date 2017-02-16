Ракета «Сармат» напугала США

Американские власти вынуждены пересматривать политику ядерного сдерживания из-за новой российской межконтинентальной ракеты РС-28 (МБР) «Сармат». С таким мнением выступил автор издания The National Interest Малкольм Дэвис.

Одной из главных особенностей новой разработки российских военных Дэвис считает способность ракеты доставлять ядерную боеголовку через Южный полюс, а не через Северный. Противоракетная оборона США рассчитана на отражение ограниченного числа ядерных запусков и не способна, по мнению журналиста, отразить полномасштабную атаку. Всего в Соединенных Штатах действует тридцать систем перехвата наземного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Система ПРО США, прежде всего, рассчитана на отражение угроз со стороны КНДР и Ирана.

По версии Дэвиса, повысить безопасность страны поможет установка нескольких тяжелых межконтинентальных баллистических комплексов. Однако подобный шаг, по словам автора материала, приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Автор статьи делает вывод, что США необходима модернизация ядерных сил и замена устаревших ракет Minuteman III.