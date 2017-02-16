Радикалы начали блокировать дороги в Донбасс

Украинские ультраправые радикалы начали блокаду автомобильных дорог, ведущих в Донбасс. Об этом сообщается в аккаунте «Штаба блокады торговли с оккупантами» в Facebook

«Сегодня открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которая осуществляется автомобильным транспортом», – говорится в сообщении.

Блок-пост появился вблизи поселка Золотое Луганской области. Эти же активисты ранее заблокировали железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Блокада железнодорожной станции Светланово началась в конце января 2017 года. Также было заблокировано движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная.