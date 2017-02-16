Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Радикалы начали блокировать дороги в Донбасс
Украинские ультраправые радикалы начали блокаду автомобильных дорог, ведущих в Донбасс. Об этом сообщается в аккаунте «Штаба блокады торговли с оккупантами» в Facebook.
«Сегодня открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которая осуществляется автомобильным транспортом», – говорится в сообщении.
Блок-пост появился вблизи поселка Золотое Луганской области. Эти же активисты ранее заблокировали железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Блокада железнодорожной станции Светланово началась в конце января 2017 года. Также было заблокировано движение по грузовой железнодорожной линии Луганск – Лисичанск – Попасная.
Блокада спровоцировала кризис в энергетики, так как из-за действий радикалов Украина не получила 240 тысяч тонн угля. 15 февраля украинские власти ввели чрезвычайные меры в энергетике. С требованием прекратить блокаду к радикалам обратился глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман. Президент страны Петр Порошенко обвинил участников блокады в «блокировании борьбы Украины за территориальную целостность».
Оставить комментарий