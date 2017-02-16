Тиллерсона прервали на полуслове

«Спасибо, господин Лавров, мне также приятно вас видеть», - успел сказать Тиллерсон, после чего был прерван организаторами встречи со стороны США.

Организаторы попросили журналистов покинуть помещение, однако корреспонденту агентства Associated Press Мэттью Ли удалось задать вопрос Лаврову. Журналист спросил главу МИД РФ , обеспокоены ли в Москве «турбулентностью» в Вашингтоне. Министр ответил, что российские власти не вмешиваются во внутренние дела других государств.

Первая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США прошла 16 февраля в Бонне. Переговоры состоялись на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки». В повестку переговоров входили обсуждение взаимодействия России и США по основным международным вопросам и двусторонних отношений.