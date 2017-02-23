Американский сенатор Маккейн тайно посетил Сирию

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн тайно съездил в сирийский город Кобани. Это произошло на прошлой неделе, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников и канцелярию сенатора.

Как отмечается, целью поездки было обсуждение борьбы с террористической группировкой, запрещенной в России и многих других странах «Исламское государство».

По данным СМИ, поездку организовали вооруженные силы США. Маккейн, который сейчас занимает пост главы сенатского комитета по вооруженным силам, во время этого визита должен был обсудить с американскими военными и курдами операцию по освобождению города Ракки.

Завершив дела в Сирии, Маккейн направился в Анкару, где встретился с президентом Турции, который, как отмечает газета, настаивает на том, чтобы США «отодвинули на второй план» сотрудничество с курдами. Между тем, руководство американских ВС считает их серьезным союзником в борьбе с боевиками ИГИЛ

Напомним, операция по освобождению Ракки под названием «Гнев Евфрата», которую 5 ноября начали подразделения «Демократических сил Сирии», стала уже вторым крупным наступлением против террористов ИГИЛ за последнее время.

В начале октября силы безопасности Ирака, поддерживаемые США и другими союзниками начали освобождать Мосул. События здесь развиваются стремительно: только за первые десять дней, как следует из заявлений SDF, они смогли полностью зачистить от исламистов свыше 60 населенных пунктов и 550 квадратных километров территории.