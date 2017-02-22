Полиция Малайзии подозревает сотрудника посольства КНДР по делу о смерти Ким Чен Нама

Новые подозреваемые, в том числе сотрудник посольства КНДР в Малайзии и работник северокорейской авиакомпании, появились в деле о смерти Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына . Об этом заявил руководитель национальной полиции королевства Халид Абу Бакар

"Мы считаем, что они действительно серьезно вовлечены в это дело. Мы требуем от северокорейского посольства оказать нам содействие и выдать его (сотрудника - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Он также высказал уверенность в том, что подозреваемые по-прежнему находятся на территории Малайзии.