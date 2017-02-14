Брата Ким Чен Ына убили отравленными иглами

Полиция полагает, что за убийством стоят спецслужбы КНДР.

Ким Чон Нам - единокровный брат лидера КНДР. В 2001 году Ким Чон Нам попытался въехать в Японию по фальшивому доминиканскому паспорту и был разоблачен. После этого он впал в немилость у своего отца и стал жить за границей.

По данным СМИ, после казни своего дяди Чан Сон Тхэка в 2013 году Ким Чон Нам скрывался в Малайзии.

На протяжении примерно трех лет между 1998 и началом 2001 года Ким Чон Нам считался вероятным претендентом на пост лидера КНДР, хотя никогда не объявлялся таковым официально.