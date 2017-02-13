Главное сейчас
Главные события у вас в почте
На границе с Крымом захвачена база крымско-татарского батальона
Фото: vk.com/strelkov_info
В селе Чонгар на границе с Крымом неизвестные в военной форме атаковали базу украинского батальона имени Номана Челебиджихана, сообщает радио «Куреш».
Нападение произошло вечером 12 февраля. Вооруженные люди протаранили с помощью бронетранспортера забор. Весь личный состав батальона был захвачен атакующими.
Украинские силовые ведомства инцидент не комментировали.
Батальон имени Номана Челебиджихана был создан в 2016 году при поддержке запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».
В сентябре 2016 года из батальона сбежали Рустем и Аким Османовы и сдались российским правоохранительным органам. Они заявили, что там их постоянно унижали и били так называемые полевые командиры батальона. Они сообщили, что командование части планировало провокации в Крыму, а также шантажировать Киев диверсиями на Запорожской АЭС и Каховском водохранилище.
Оставить комментарий