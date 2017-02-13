На границе с Крымом захвачена база крымско-татарского батальона

В селе Чонгар на границе с Крымом неизвестные в военной форме атаковали базу украинского батальона имени Номана Челебиджихана, сообщает радио «Куреш».

Нападение произошло вечером 12 февраля. Вооруженные люди протаранили с помощью бронетранспортера забор. Весь личный состав батальона был захвачен атакующими.

Украинские силовые ведомства инцидент не комментировали.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан в 2016 году при поддержке запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа»