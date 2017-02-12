В Панаме арестованы основатели Mossack Fonseca

Основатели панамской фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека арестованы властями Панамы по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, власти приняли решение об аресте Фонсеки и Моссака, опасаясь, что они могут бежать из страны.

Отмечается, что оба обвиняются в отмывании денег.

В апреле 2016 года немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали документы, якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и других известных людей к офшорным схемам.