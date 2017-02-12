Абэ приказал готовиться к любому развитию ситуации после ракетного запуска КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал приказ всем профильным ведомствам страны осуществлять сбор информации и подготовиться к любому непредвиденному развитию ситуации в связи с запуском баллистической ракеты, который осуществила КНДР. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"От премьера-министра Абэ, который находится сейчас в США, был приказ всем ведомствам осуществлять сбор информации и быть полностью готовым к любым непредвиденным ситуациям", - подчеркнул он. Ранее Суга также подтвердил факт пуска ракеты и сообщил, что она упала в акватории Японского моря, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

Министр обороны Японии Томоми Инада, в свою очередь, подчеркнула, что ее ведомство занимается пристальным мониторингом ситуации. " Министерство обороны занимается сбором, анализом информации и пристально следит за развитием ситуации", - подчеркнула глава японского оборонного ведомства.

Ранее КНДР осуществила запуск баллистической ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю. Предполагается, что это могла быть ракета типа "Мусудан" дальностью действия 2,5-4 тыс. км.