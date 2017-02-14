Минобороны Японии: КНДР испытала новую ракету на твердом топливе

Министерство обороны Японии считает, что КНДР провела в минувшее воскресенье испытания нового типа баллистической ракеты на твердом топливе. Об этом заявила на пресс-конференции в Токио глава ведомства Томоми Инада

"Мы считаем, что КНДР могла провести испытания новой баллистической ракеты наземного пуска на твердом топливе", - сказала министр. По ее словам, это "представляет угрозу для Японии, поскольку запуск такой ракеты сложно отследить с помощью средств разведки".

В минувшее воскресенье КНДР осуществила запуск баллистической ракеты со своего западного побережья по направлению к Японскому морю. По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто, ракета пролетела около 500 км и упала в акваторию Японского моря.