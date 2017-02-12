Британский министр обороны надеется на изоляцию Ракки к весне

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил надежду на полную изоляцию «столицы» террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) Ракки к весне этого года. «Надеюсь, что изоляция будет окончена к весне, и операции по освобождению самой Ракки могут начаться сразу после»,— приводит Reuters слова господина Фэллона.

По его словам, боевики будут рьяно защищать свою «столицу», поэтому необходимо тщательно подготовить операции по изоляции и освобождению города.

«Как только Ракка будет освобождена после Мосула, мы увидим начало конца этого ужасного халифата», — добавил глава минобороны Британии.

Ранее представитель штаба международной контртеррористической операции в Ираке и Сирии Джон Дориан рассказал о расчетах США на взятие Ракки в кольцо в ближайшие недели. До этого альянс сил вооруженной оппозиции «Демократические силы Сирии» (SDF) начал новый этап наступления на позиции боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) в Ракке.