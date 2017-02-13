Украина подала иск в ВТО против России

Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском против России. Киев обвинил Москву в ограничении транзита по российской территории в третьи страны, сообщается на сайте украинского Минэкономразвития.

«9 февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование о создании Группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан (DS512 «Россия — мероприятия по транзитного движения»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от ограничений пострадали 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан.