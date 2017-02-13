«Мертвые души»: Белый дом заявил о фальсификациях на выборах

Политический советник президента США Стивен Миллер заявил, что Белый дом располагает доказательствами фальсификаций на президентских выборах в США, сообщает телеканал ABC

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, например, о людях, зарегистрированных более чем в одном штате. Голосовали мертвые люди, голосовали люди без гражданства США», - сказал Миллер.

Он отметил, что страна должна быть в ужасе из-за того, что голосуют люди, которые не имеют права этого делать.