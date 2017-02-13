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«Мертвые души»: Белый дом заявил о фальсификациях на выборах
Фото: Susan Walsh / AP
Политический советник президента США Стивен Миллер заявил, что Белый дом располагает доказательствами фальсификаций на президентских выборах в США, сообщает телеканал ABC.
«Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, например, о людях, зарегистрированных более чем в одном штате. Голосовали мертвые люди, голосовали люди без гражданства США», - сказал Миллер.
Он отметил, что страна должна быть в ужасе из-за того, что голосуют люди, которые не имеют права этого делать.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о масштабном расследовании фальсификаций на выборах. Он утверждал, что миллионы голосов в пользу его соперницы Хиллари Клинтон были получены в результате различных махинаций.
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