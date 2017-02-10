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Могерини призвала США "не вмешиваться в европейскую политику"
Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, точно так же, как ЕС не вмешивается в американские дела.
Об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала шеф европейской дипломатии, слова которой приводит агентство France-Presse (AFP).
Такой комментарий она дала в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа, который ранее заявил на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй, что "Brexit будет замечательным событием" для страны.
"Я убеждена, что единство Европейского союза представляется более очевидным сегодня, чем несколько месяцев ранее, и это должны понимать здесь (в Вашингтоне - прим. ТАСС)", - добавила Могерини.
Она призвала США "уважать Евросоюз, который является не просто институтом, а объединением 28 государств".
Могерини находится в Вашингтоне с двухдневным визитом. В американской столице у нее запланированы встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном и руководителями ряда сенатских комитетов, включая Джона Маккейна, Боба Коркера и Рона Джонсона.
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