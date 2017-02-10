Могерини призвала США "не вмешиваться в европейскую политику"

Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, точно так же, как ЕС не вмешивается в американские дела.

Об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала шеф европейской дипломатии, слова которой приводит агентство France-Presse (AFP).

Такой комментарий она дала в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа , который ранее заявил на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй , что "Brexit будет замечательным событием" для страны.

"Я убеждена, что единство Европейского союза представляется более очевидным сегодня, чем несколько месяцев ранее, и это должны понимать здесь (в Вашингтоне - прим. ТАСС)", - добавила Могерини.

Она призвала США "уважать Евросоюз, который является не просто институтом, а объединением 28 государств".