Трамп: поддержка целостности Украины укрепляет безопасность в Европе

Американский президент Дональда Трамп заявил, что поддержка территориальной целостности Украины способствует укреплению безопасности Европы. Такое послание президент США отправил на имя президента Литвы Дали Грибаускайте. Текст сообщения передает ТАСС

«Ваши поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия, призванные расширить диверсификацию источников энергоресурсов, продвигают наши общие цели, заключающиеся в том, чтобы укрепить европейскую и региональную безопасность», - заявил Трамп.

Послание было направлено главе республики по случаю Дня восстановления государственности Литвы, который отмечается в прибалтийской республике 16 февраля. Кроме того, Трамп в сообщении подчеркнул, что «Литва является лидером в продвижении демократии и укреплении трансатлантического сообщества».

Восстановление Литовской государственности было провозглашено 16 февраля 1918 года Литовским советом под председательством Йонаса Басанавичюса. Ранее, в 1795 году, территория Польши и Великого Княжества Литовского была поделена между Россией, Пруссией и Австрией.