Признавшегося в убийстве Гиви не оказалось в списках «Сомали»

В батальоне «Сомали» никогда не было бойца по имени Игорь Мыльцев. С таким заявлением выступил начальник штаба батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Егор». Об этом сообщает РИА Новости

«Я с командиром ( Михаилом Толстых — прим. Рамблер/новости.) от истока батальона. По именным спискам, такой боец (Мыльцев — прим. Рамблер/новости.) не числился. Были бойцы с позывным «Француз» — два человека, но по фамилии совсем не попадают», — заявил ополченец «Егор».

9 февраля в «Новой газете» вышел материал, в котором говорилось, что ответственность за убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») взяли на себя его подчиненные из мести. В материале человек, представившийся Игорем Мыльцевым (позывной «Француз»), заявил, что «Гиви» бросил своих бойцов во время ожесточенных боев в районе Авдеевки. Позже Мыльцев опроверг эту информацию, заявив, что аккаунт в социальных сетях, с которого были отправлены сообщения, был взломан неизвестными еще в сентябре 2016 года.

8 февраля Михаил Толстых был убит в своем рабочем кабинете, располагавшемся на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Предполагается, что в окно помещения влетел снаряд реактивного огнемета «Шмель». Власти ДНР обвинили в убийстве Толстых украинские спецслужбы. Ожесточенные бои между украинскими военнослужащими и ополченцами ДНР начались в конце января 2017 года. Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск и Иловайск летом 2014 года. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. У погибшего командира батальона осталась дочь.