Песков: Россия не поставляет танки в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не поставляет танки ополченцам. Об этом сообщает ТАСС

Песков подчеркнул, что Донбасс «все-таки Украина», хотя эти территории и неподконтрольны Киеву. «Несмотря на то, что Украина старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, что вопросы о том, почему «буксует» реализация минских соглашений, также нужно задавать Киеву, а не Москве. Песков заверил, что по официальным каналам добровольцы из России в Донбасс не отправляются, но «есть граждане РФ, которые добровольно отправляются в регион для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины».