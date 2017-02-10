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Песков: Россия не поставляет танки в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не поставляет танки ополченцам. Об этом сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что Донбасс «все-таки Украина», хотя эти территории и неподконтрольны Киеву. «Несмотря на то, что Украина старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», - отметил представитель Кремля.
Он добавил, что вопросы о том, почему «буксует» реализация минских соглашений, также нужно задавать Киеву, а не Москве. Песков заверил, что по официальным каналам добровольцы из России в Донбасс не отправляются, но «есть граждане РФ, которые добровольно отправляются в регион для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины».
Ранее украинский президент Петр Порошенко обвинил Россию в поставках вооружений ополченцам. В частности, он говорил, что на территориях ДНР и ЛНР находятся «около 700 российских танков и 1200 российских боевых бронированных машин».
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