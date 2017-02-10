Почти все британские подлодки вышли из строя

Большая часть ударных подводных лодок военно-морского флота Великобритании находится в неисправном состоянии, при этом информацию скрывают от премьер-министра Терезы Мэй , сообщает The Sun.

На боевом дежурстве не состоит ни одна из семи многоцелевых подводных лодок, которые вооружены крылатыми ракетами «Томагавк». Три новые субмарины не используются из-за технических проблем. Еще четыре - «на последнем издыхании».

Фото: www.thesun.co.uk

За последние десятилетия с такой ситуацией британцы столкнулись впервые. Отмечается, что на данный момент у Королевского военно-морского флота нет возможности патрулировать морские торговые пути.

Всего в ВМС Великобритании насчитывается четыре подлодки класса Trafalgar, три класса Astute и четыре стратегические субмарины класса Vanguard, вооруженных баллистическими ракетами.