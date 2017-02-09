Турция обвинила Россию в гибели своих военных

Трое турецких военнослужащих погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ). С таким заявлением выступили в генеральном штабе Турции. Об этом сообщает РИА Новости

8 февраля турецкая армия и бойцы сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Эль-Баб, который ранее удерживали боевики ИГ. Турецкой армии удалось захватить стратегические высоты в городе и уничтожить 58 террористов. Операция в Эль-Бабе координируется с российским военным командованием.