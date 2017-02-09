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СМИ: ополченец Француз открестился от ликвидации Гиви
Ополченец Игорь Мыльцев (позывной Француз), который якобы признался в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви), опроверг информацию о своей причастности к ликвидации бойца. Ранее интервью с Мыльцевым выпустила «Новая газета». Об этом сообщает LIFE.
По словам бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), переписка, представленная изданием, ему не принадлежит. Аккаунт Мыльцева в социальной сети «ВКонтакте», по его словам, был взломан неизвестными еще в сентябре 2016 года. По мнению самого бойца ДНР, публикация с его аккаунта в соцсети признательных показаний – это провокация Службы безопасности Украины (СБУ).
В публикации «Новой газеты» сообщалось, что доброволец из Москвы Игорь Мыльцев взял на себя ответственность за убийство Михаила Толстых из чувства мести. В материале говорится, что Гиви выстрелил себе в ногу во время ожесточенных боев в районе Андреевки, чтобы покинуть позиции батальона.
«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши – прим. Рамблер/новости) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!», - приводятся слова Мыльцева в публикации «Новой газеты».
В материале говорилось, что, помимо Мыльцева, в организации убийства Толстых участвовали еще три человека. В сообщении также отмечалось, что ополченец с позывным Француз был легко ранен и находится в окрестностях Донецка. Михаил Толстых был убит 8 февраля в собственном рабочем кабинете на базе батальона «Сомали». В кабинете командира батальона произошел взрыв. Власти ДНР обвинили в убийстве Гиви украинские спецслужбы. В конце января 2017 года в районе города Авдеевка начались ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР. В эскалации конфликта стороны обвиняют друг друга. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала нарушение минских соглашений.
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