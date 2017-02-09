СМИ: ополченец Француз открестился от ликвидации Гиви

Ополченец Игорь Мыльцев (позывной Француз), который якобы признался в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви), опроверг информацию о своей причастности к ликвидации бойца. Ранее интервью с Мыльцевым выпустила «Новая газета». Об этом сообщает LIFE

По словам бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), переписка, представленная изданием, ему не принадлежит. Аккаунт Мыльцева в социальной сети «ВКонтакте», по его словам, был взломан неизвестными еще в сентябре 2016 года. По мнению самого бойца ДНР, публикация с его аккаунта в соцсети признательных показаний – это провокация Службы безопасности Украины (СБУ).

В публикации «Новой газеты» сообщалось, что доброволец из Москвы Игорь Мыльцев взял на себя ответственность за убийство Михаила Толстых из чувства мести. В материале говорится, что Гиви выстрелил себе в ногу во время ожесточенных боев в районе Андреевки, чтобы покинуть позиции батальона.

«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши – прим. Рамблер/новости) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!», - приводятся слова Мыльцева в публикации «Новой газеты».