Трамп назвал Маккейна лузером

Американский президент Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес сенатора Джона Маккейна . Глава США заявил, что сенатор «так долго проигрывал, что разучился побеждать». Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

«Сенатору Маккейну не следовало бы обсуждать в СМИ успех или провал операции. Это лишь вдохновляет врага. Он проигрывает так долго, что разучился побеждать. Просто посмотрите на этот бардак, наша страна увязла в конфликтах по всему миру», — написал Трамп.

Сенатор Джон Маккейн, комментируя миссию спецназа ВМС США в Йемене, заявил, что операцию по атаке на базу боевиков «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) нельзя назвать успешной. В ходе боев с боевиками погиб командир спецподразделения США Райн Оуэнс. В одной из своих записей в социальной сети Трамп заявил, что «Оуэнс погиб в победном бою, а не проиграл схватку. Для США настало время поумнеть и снова научиться побеждать!».

Райн Оуэнс стал первым американским военнослужащим, погибшим во время президентского срока Дональда Трампа. В результате действий бойцов спецназа были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат экс-главы йеменских джихадистов Анвара аль-Ауляки. Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.