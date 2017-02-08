Источник: Гиви убили "свои"

Командира ополченцев Михаила Толстых (Гиви) убили «свои» люди. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника телеканала, так как взрыв произошел в помещении базы батальона «Сомали», он не мог быть вмешательством извне. Также источник заявил, что, скорее всего, целью убийц был не только Толстых.

Ранее в СМИ появилась информация, что Толстых был убит утром 8 февраля на донецкой базе батальона «Сомали», который он возглавлял. Власти ДНР назвали случившееся терактом и заявили, что взрыв произошел в кабинете Гиви.

Руководство ДНР пообещало найти и наказать убийц Толстых. По словам ополченцев, за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, на членов которой уже удалось выйти по горячим следам. В Службе безопасности Украины отвергли эти обвинения и назвали убийство «зачисткой», которую провели сами ополченцы.