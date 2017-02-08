Далее:
Срочно
В ДНР назвали убийц ополченца Гиви [date]
Главное сейчас
Рамблер/новости

Захарченко собирает экстренное совещание

Захарченко собирает экстренное совещание
Фото:
Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, созвал экстренное совещание. Поводом для этого послужило убийство командира ополчения Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что командир батальона «Сомали» Михаил Толстых был убит из реактивного огнемета «Шмель» представителями военных сил Украины.
Данный инцидент власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом.
Украина В мире Донецк
Александр Захарченко Михаил Толстых
Оставить комментарий

Последние новости