Чуркин: Украина не получила поддержки в Совбезе ООН

«Их поддержали только Великобритания и США. Остальные заявили, что минские договорённости должны быть выполнены», — заявил Чуркин.

Кроме того, российский представитель заявил, что украинская сторона не получила выгоды от провокационных заявлений о России и Донецке. В конце января возле города Авдеевка (примерно 20 километров от Донецка) начались ожесточенные бои между военнослужащими армии Украины и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признала нарушение минских соглашений. Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Донбассе провоцируют военнослужащие Украины, так как, по мнению главы государства, киевским властям «нужны деньги».

Минское соглашение — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске и предусматривающий, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжались в период его действия. В середине января 2015 года стороны конфликта фактически перестали выполнять пункты протокола.