Киевский менеджер призвала сжигать русских в газовых камерах

В блоге издания «Корреспондент.нет» президент-менеджер киевской сети розничной торговли RINGOO Яна Потишняк опубликовала заявление, в котором призвала «давить танками» и «сжигать в газовых камерах» русских. Свою запись она уже удалила, сообщает украинское издание «Вести»

«Где наша солидарность? Где наша европейскость? Где наше самоуважение к самим себе? Почему мы не давим танками всех этнических русских проживающих на нашей земле? Почему мы, наконец-то, не начнем их всех сжигать в газовых камерах, как это делали сами русские при Сталине в отношении наших дедов во время голодомора?.. Почему в Украине до сих пор полностью не запретили русский оккупационный язык? Ведь та же русня в своей рашке все народы заставила говорить по-русски, уничтожив все местные языки!» - написала Потишняк на русском языке.

Кроме того она предложила «ввести уголовную ответственность за сострадание к русским», а также за оказание им медицинской, юридической и другой помощи. Потишняк даже выступила за то, что русских надо запретить хоронить, а захороненных, по ее мнению, надо выкопать из могил.

В конце текста менеджер RINGOO рассказала про готовящиеся мартовские скидки.