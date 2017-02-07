Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Царев анонсировал замену Порошенко на Тимошенко
Спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти в результате сделки между США и Россией. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «День ТВ».
Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорятся о совместной борьбе с терроризмом, а глава Украины «и есть один из террористов». По его словам, сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко, которая может стать новым президентом.
Царев отметил, что пост премьер-министра в таком случае может достаться главе фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Юрию Бойко.
Также, по его информации, в конце февраля в Киев приедут представители президента США, которые будут на месте разбираться с ситуацией.
Оставить комментарий