Киев решил форсировать Северский Донец

Вооруженные силы Украины планируют форсировать Северский Донец, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве.

«Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов говорит о планах командования АТО по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях украинского руководства. И это только то, что находится на поверхности, а сколько фактов еще скрыто», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, все это наглядно показывает, «кто на самом деле готовил провокацию и виновен в эскалации напряженности в регионе».

Северский Донец разделяет подконтрольную киевским властям зону в Луганской области и территорию Луганской народной республики.

Ранее в январе сообщалось об обострении ситуации в Донбассе. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.