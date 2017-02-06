ВСУ готовят удар по Мариуполю

Украинская армия готовит нанесение артиллерийского удара по Мариуполю. Соответствующий указ от командования поступил вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким заявлением выступили в министерстве обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Текст заявления ведомства передают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт ДНР.

«Призываем командование ВСУ остановиться и не совершать кровавое преступление против своих жителей», - говорится в заявлении оборонного ведомства

В сообщении отмечается, что данные получены разведкой ДНР из штаба так называемой антитеррористической операции (АТО). Также в ведомстве предполагают, что киевские власти впоследствии обвинят вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей. Мариуполь находится под контролем украинских властей. Город входил в состав ДНР с апреля по июнь 2014 года. В конце января в Донбассе началась эскалация вооруженного конфликта. Стороны обвиняют друг друга в массированных обстрелах своих позиций. 1 февраля украинские власти признали, что ведут наступательную операцию в районе Авдеевки. Бои в районе города стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли около 10 тысяч человек.