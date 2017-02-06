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Пенс объяснил слова Трампа про убийц и Путина
Американский президент Дональд Трамп не пытался поставить под сомнение «высокие идеалы и практики американского народа и народов России». С таким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт телеканала Fox News в Twitter.
«Заявления, которые он сделал, не были в какой-либо мере направлены на одинаковую моральную оценку высоких идеалов и практик американского народа и народа России. По правде говоря, нам нужно создать новые коалиции и новые партнерства для противостояния радикальному исламскому терроризму. В особенности Россия и США имеют общего врага в лице ИГ (запрещенная в России террористическая организация – прим. Рамблер/новости)», —заявил Пенс.
Кроме того, вице-президент США добавил, что Дональд Трамп принимает решения, исходят из вопроса «Есть ли пути, по которым мы можем начать работать вместе?». Также Пенс подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты находятся перед «очень серьезными испытаниями». Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Fox News Биллу О'Райли заявил, что «США не такая уж невинная страна, и у нас много своих убийц». Такую фразу американский президент произнес в ответ на заявление журналиста, что «Путин – убийца».
В Кремле призвали журналиста Fox News Билла О'Райли извиниться за свое высказывание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков данное заявление назвал «недопустимым» и «оскорбительным». В то же время Песков не стал комментировать ответ президента США журналисту. Похожий эпизод произошел в 2015 году, когда ведущий шоу Morning Joe заявил, что «Путин убивает журналистов, которые с ним не согласны». Трамп тогда ответил : «Я думаю, что на счету нашей страны тоже много убийств».
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