Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

«Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида. Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы», - заявил Качиньский.

Кроме того, польский политик добавил, что «несмотря на то, что жестокость немцев сложно было превзойти, ОУН-УПА (признана экстремистской, запрещена в России – прим. Рамблер/новости) это удалось». Организация украинских националистов (ОУН) – ультраправая политическая организация. Своей целью ставили образование независимого украинского государства. Для достижения своих целей использовали террористические и экстремистские методы. Во время Второй мировой войны организация сотрудничала с властями нацистской Германии и вела борьбу с Красной армией. В 1943 году организация основала Украинскую повстанческую армию (УПА). Операцию по уничтожению польского населения Волыни украинские националисты начали в феврале 1943 года. Жертвами насилия стали порядка 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики. Данные события получили название Волынская резня. Действия участников ОУН-УПА признаны сеймом Польши 22 июня 2016 года геноцидом. Согласно ответному документу Верховной рады Украины , украинские парламентарии осудили решение парламента Польши и назвали его «юридически некорректным».

Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. Возглавлял ОУН. Был убит в Мюнхене в возрасте 50 лет агентом КГБ Богданом Сташинским.